Apeldoorner Philip Cossee maakt kans op titel Hollands Next Top Model 2022

Afgelopen maandag stonden de eerste twee afleveringen van Hollands Next Top Model online bij streamingsdienst Videoland. Van de dertien kandidaten zijn er nog maar negen over. De Apeldoornse Philip Cossee (20) is een van hen, maar hij blijft er nuchter onder.

Was het niet meer jouw jongensdroom om profvoetballer te worden?

“Ja vroeger wel natuurlijk. Maar tijden veranderen en ik ging andere dromen najagen. En hoewel mijn oma weleens had gezegd dat ik iets met mijn ‘knappe kop’ moest doen had ik niet ineens het doel om fotomodel te worden. Pas toen ik een aantal jaar geleden in contact kwam met een Apeldoornse fotograaf bedacht ik dat dit misschien wel iets voor mij zou zijn. Ik deed toen wat shoots maar uiteindelijk liep het op niets uit. Ik miste een stukje begeleiding. En toen kwam mijn oma met het idee om mij op te geven voor Hollands Next Top Model. Dat ik daar nu al zo ver mee ben gekomen had ik nooit verwacht.”

De jury noemt je American boy en is enthousiast over de twinkeling in je ogen en je goeie glimlach. En presentatrice Loiza Lamers vindt je schattig. Wat doet dat met je?

“Als je daar staat dan weet je natuurlijk niet wat ze achteraf over je zeggen. En hoewel ik heel nuchter ben is het natuurlijk wel leuk om te horen. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk helemaal geen keihard commentaar heb gekregen van de jury. Ze zijn juist heel sociaal. Vooral Loiza is echt fantastisch betrokken. Zij praat dan ook uit eigen ervaring. Als je ergens mee zit dan kan je haar gewoon appen. En ook met de kandidaten onderling was het vriendschappelijk. Iedereen kwam om te leren. We waren meer als een soort vriendengroep samen op vakantie.”

Geen hard commentaar dus maar wel puntjes voor verbetering?

“Zoals iedereen heeft kunnen zien verdient mijn loopje de nodige verbetering. Mijn collega’s zeiden dat ik liep alsof ik naar de koffieautomaat ging. Het is nu niet zo dat ik op mijn werk tussendoor steeds koffie haal en m’n loopje oefen hoor. Ik probeer ondanks alle aandacht vooral m’n nuchtere zelf te blijven. Want dat vind ik eigenlijk ook het lastigst. Dat iedereen nu weet dat ik een carrière als model ambieer. Daar loop ik gewoon liever niet mee te koop.”

Ook al hang je het dan liever niet aan de grote klok, model worden is wel de droom die je waar wilt maken?

“Het lijkt mij geweldig. Ik houd van reizen en nieuwe mensen leren kennen. Niks mooiers dan dit in de toekomst te combineren met modellenwerk. Maar wat ik vooral wil laten zien is dat iedereen mooi is op zijn eigen manier. Sociale media scheppen zo’n verkeerd beeld van ‘het perfecte plaatje’ en dat vind ik jammer. Een knappe kop is tegenwoordig niet meer genoeg in de modellenwereld. Het is keihard werken. En wat jurylid Yolanda Hadid ook zegt: ‘Het is een acting-job’. Je moet een beeld van jezelf kunnen neerzetten zoals de opdrachtgever het wil zien. Wat dat betreft heb ik nog een lange weg te gaan. Daarom zou ik het ook leuk vinden om mijn ervaringen te delen met andere startende modellen. Zodat zij ook meer zelfvertrouwen krijgen op hun pad in deze mooie – maar harde wereld.”

Nieuwe afleveringen van Hollands Next Top Model 2022 komen elke maandag online bij Videoland. De finale wordt uitgezonden op 14 november 2022. Meer weten over de deelname van Apeldoorner Philip Cossee? Volg dan zijn Instragram via @hntm_philip