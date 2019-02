Apeldoorner praat volop mee over zijn buurt, het nadeel is wel: minder geld voor praktijk

'Het is hier vaak een bende’, zegt Gerrit Wijnbergen over propvolle fietsen­stal­lin­gen op station Brummen

7:00 Het is voorjaarsvakantie, maar desondanks puilen de fietsenstallingen uit op treinstation Brummen. Tussen flitsende tweewielers staan her en der oude brikken. Verroest. Lekke banden. Die zijn er ooit neergezet en staan daar maar te staan. Dat is de gemeente Brummen een doorn in het oog en dus komen er maatregelen (zie kader). Ondervindt de treinreiziger veel hinder van de propvolle fietsenstallingen? We nemen de proef op de som.