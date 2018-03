Voor Singh met pensioen ging werkte Singh 29 jaar bij Remeha. Als leidinggevende kwam hij regelmatig in contact met medewerkers die geen Nederlanders spraken. ,,Ook al deden ze ontzettend hun best, ze kwamen niet verder zonder de Nederlandse taal te spreken.'' Voor Singh is dit de motivatie om op zoek te gaan naar laptops voor deze mensen. ,,Veel bedrijven hebben oude laptops liggen, waar niks meer mee wordt gedaan. Het zou fantastisch zijn als deze bedrijven contact met mij opnemen om te kijken of we de oude laptops gebruiksklaar kunnen maken en te doneren.'' Singh zocht contact met Remeha en het Apeldoornse cv-ketelbedrijf was meteen enthousiast.