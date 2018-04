Apeldoorner Roberto verkocht al meer dan 750.000 dropjes online

Apeldoorn­se hockeymei­den opnieuw geschrok­ken van schennis­ple­ger; man aangehou­den

11:27 Een groep hockeymeisjes van AMHC in Apeldoorn is zich opnieuw rot geschrokken door een man die gisteravond naakt rondreed in een auto in het Orderbos. Eind maart gebeurde dit ook al, toen verrichtte de man seksuele handelingen terwijl hij een groep langsfietsende meiden bleef aankijken. De meiden schakelden hun ouders, teamgenoten, trainers en de politie in, waardoor de man gisteravond kon worden aangehouden. Dat laat club via hun website weten.