Apeldoorner Roelof Rump (70) overleden

video Vrouw botst met auto op huisartsen­prak­tijk in Apeldoorn

18:29 Een vrouw is woensdagmiddag met haar auto hard tegen een muur bij Huisartspraktijk Van den Berg in Apeldoorn gebotst. De vrouw kon daardoor gelijk in de huisartsenpraktijk worden behandeld aan haar verwondingen. De auto is afgevoerd door een berger.