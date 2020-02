Apeldoorner Ruud Kok: drie afstanden op één dag

De Apeldoorner is een fervent hardloper en heeft inmiddels in zijn leven al 187 marathons gelopen. Hij is dus gewend veel kilometers te maken. ,,De Nightrun afgelopen vrijdag was voor mij gemakkelijk. De entourage was echt fantastisch. Dit heb ik niet eerder zo meegemaakt en ik heb zelfs Apeldoorn van een andere kant gezien.” Het was voor de 63-jarige daardoor een bijzondere start van een geslaagd hardloopweekend.