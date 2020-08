Apeldoorner stalkte drietal na vechtscheiding en avontuurtje met buurvrouw: ‘Ik schaam me kapot’

quiz Wie kent Appoldro, Uttiloch of Felua? Nanda uit Apeldoorn geeft in geschiede­nis­boek uitsluit­sel

24 augustus Ooit gehoord van Appoldro? Of Uttiloch? Of Felua? Niet alleen de Apeldoornse import zal deze namen vreemd in de oren klinken, ook de autochtone inwoners zullen misschien wenkbrauwen fronsen.