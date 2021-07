Apeldoorner valt van tweehoog naar beneden bij poging ‘van ene naar andere balkon’ te klimmen

Wildgroei van daggasten op Veluwse camping: polsbandje verplicht bij De Pampel in Hoenderloo

16:47 Stiekem even de camping op glippen, om zonder te betalen een dag lang van het vakantiegevoel te genieten... Op De Pampel in Hoenderloo is dat er niet meer bij, doordat alle gasten voortaan een polsbandje moeten dragen. Wie zonder bandje in het zwembad wordt gesignaleerd, kan direct worden aangesproken: staat u wel bij ons op de camping?