Apeldoorner vast voor 'autoaanslag'op plaatsgenoten

,,Ik zie hem nog in de verte staan, in de auto stappen, keren en opschakelen met hoge toeren 1, 2, 3, 4. Dus hij komt met 80 à 90 kilometer per uur aanrijden,’’ vertelt Schaufeli. ,,Ik dacht: die rijdt ons gewoon voorbij. Maar hij ramt mij zo van de stoep en gaat door vier tuinen heen en rijdt er zelfs een paar boompjes uit.’’ Naast de schrik van zijn leven heeft Schaufeli er een gebroken been aan overgehouden.

Ruzie

Aanleiding voor het incident is een ruzie tussen Daley en de verdachte. Anderhalf jaar geleden zou er een vechtpartij tussen de twee zijn geweest toen de verdacht, naar verluidt, Daley’s tante omver liep.

Naar eigen zeggen wilt Schaufeli senior ‘al dit gedoe’ niet hebben en heeft hij geprobeerd de boel te sussen door met de vader van de verdachte te praten. Want de verdachte zou ook andere zonen van Schaufeli hebben bedreigd. ,,Die vader heeft toen aangegeven dat hij zijn zoon zou aanpakken. Het was dan ook een half jaar rustig en ik dacht dat het voorbij was. Maar maandag stond mijn zoon op de bus te wachten om naar Serious Request te gaan toen die jongen voorbij reed in zijn auto en mijn zoon opnieuw belaagde.’’

Ruiten ingeslagen

Daley rende terug naar huis waar zijn vader voor de deur stond toen de verdachte achter hem aan kwam met de auto. Na de aanrijding zou de verdachte ook de ruiten van het huis van de Schaufeli’s hebben ingeslagen.

Diezelfde avond verrichtte de politie sporenonderzoek aan de Rijnstraat en de recherche hoort nog steeds getuigen.

Verlenging voorarrest

Het Openbaar Ministerie kan nog niet met zekerheid zeggen wanneer de verdachte wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. Waarschijnlijk deze week nog. Dan wordt ook duidelijk of het voorarrest van de verdachte wordt verlengd.

Iets waar Schaufeli op hoopt. ,,Ik maak me nu al zorgen over mijn kinderen voor wanneer deze psychopaat weer vrijkomt. Hij is niet voor rede vatbaar en duidelijk niet goed in zijn hoofd.’’