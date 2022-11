Apeldoorner verdacht van brandstichting in eigen woning: ‘Ik kan me er niets van herinneren’

Boeren verdeeld over ‘superplus­plan’ voor piekbelas­ters: ‘Van dwang mag geen sprake zijn’

De uitgelekte ‘superplusregeling’ voor opkoop van veehouderijen en andere bedrijven is voorzichtig positief ontvangen door LTO-Noord. ,,Dit komt in de buurt van oplossingen die wij ook hebben aangedragen.’’ De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is niet onder de indruk.

