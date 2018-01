Apeldoorner vrijuit voor met gebroken glas in gezicht slaan van belager

Schuldig

De rechtbank oordeelt nu dat de jonge Apeldoorner weliswaar schuldig is aan het toebrengen van zwaar letsel bij het slachtoffer, maar geen straf hoeft te krijgen. Het slaan in het gezicht met een gebroken glas was buitenproportioneel, maar door de hevigheid van de situatie is de rechtbank van mening dat er sprake was van 'noodweerexces'. Dat betekent dat Emre T. van alle rechtsvervolging wordt ontslagen omdat het aannemelijk is dat angst hem ertoe heeft gebracht dat hij te ver ging in zijn verdediging.