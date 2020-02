Apeldoorner werkt in diepste geheim aan dakbedekking die het wereldwijde stikstof-probleem 'opeet’

Staatsse­cre­ta­ris Visser diep door het stof voor negeren Zeeland bij keuze voor kazerne in Nieuw Milligen

17:58 Staatssecretaris Barbara Visser is tijdens een Kamerdebat over de marinierskazerne diep door het stof gegaan. Ze bood haar excuses aan voor het feit dat ze Zeeland niet informeerde over de zoektocht naar een alternatieve locatie voor Vlissingen. In juli vorig jaar was Kamp Nieuw Milligen bij Apeldoorn al favoriet.