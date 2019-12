Apeldoorner wil niet binnen zitten tijdens foodtruck-festival

,,Ik klaag en zeur niet gauw, maar tweede pinksterdag 2018 kwam er zoveel herrie van het foodtruckfestival dat we niet meer in de tuin konden zitten en naar binnen moesten’’, zei Apeldoorner Ron Heutink maandag tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Heutink hoopt dat de Raad van State de gemeente Apeldoorn dwingt maatregelen te nemen tijdens het foodtruck-festival dat meestal tijdens Pinksteren op het Zwitsalterrein wordt gehouden. In 2018 ging het vooral in de middag van tweede pinksterdag mis. Er speelden bandjes en dat leverde veel lawaai op en veertien klachten van omwonenden.

Eenmalige gebeurtenis

Alleen Heutink stapte via de rechtbank naar de Raad van State. Hij vindt dat de gemeente Apeldoorn en de bestuursrechter in Arnhem hem ten onrechte niet-ontvankelijk hebben verklaard. Volgens de woordvoerster van Apeldoorn woont Heutink met ruim 380 meter ver van het evenemententerrein. Verder ging het om een eenmalige gebeurtenis die zich niet over dagen of weken uitstrekt. Kortom, op een enkele dag moeten omwonenden de extra herrie voor lief nemen, temeer daar de gemeentelijke toezichthouders tijdens het festival in de gaten houden of de herrie niet de spuigaten uitloopt, redeneert de gemeente.

Dat was even het geval tijdens tweede pinksterdag 2018 toen er blijkbaar twee bandjes tegelijk speelden. ,,Toen hebben we het ’s middags ook stil gelegd’’, aldus de gemeentewoordvoerster. ,,Nee, dat was pas om negen uur ’s avonds toen het festival was afgelopen’’, reageerde Heutink. Ook vorig jaar had de Apeldoorner last van de muziek en de omroepinstallatie. Hij heeft daarover ook nog een procedure lopen. ,,Daarbij maak ik er ook een punt van de zondagsrust wordt verstoord.’’