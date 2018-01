Apeldoorner Wim H., bekend van 'Ananasgate', ontkent witwassen

update IIIApeldoorner Wim H. ontkent dat hij crimineel geld heeft witgewassen. De eigenaar van de inmiddels failliete groente- en fruithandel Heemskerk B.V. was in 2012 ontvanger van grote ladingen cocaïne verborgen in ananassen. Vandaag staat hij tegenover de rechtbank in Zutphen.

Volledig scherm Cocaïne in een opengesneden ananas. © Politie Dat H. zelf betrokken is bij de coke-handel is nooit bewezen en daarvoor wordt hij niet vervolgd. Maar de geldstromen rondom zijn bedrijf vond Justitie verdacht. Zo sloot H. veel leningen af die hij met grote niet verklaarbare contante bedragen afloste. De verdenking is dat hij op deze manier geld witwaste.



H. beweert dat deze contante bedragen grotendeels afkomstig zijn uit de opbrengsten van markthandel in groente en fruit. De reden dat H. leningen voor zijn bedrijf afsloot om het vervolgens contant af te lossen, komt volgens hemzelf voort uit de wens om externe financierders te zoeken.

Failliet

In 2007 was een start-up, Freshweb, van H. failliet gegaan. ,,Ik wilde doorgaan met een nieuw bedrijf VerServer. Daar had ik financiers voor nodig en ik wilde geld in de boeken van mijn bedrijf hebben. Dat deed ik via die leningen en contante aflossingen.''

Die grote contante bedragen zijn normaal, zegt H. ,,80 procent van de opbrengsten uit de markthandel is contant.''

Aftappen

Tijdens de rechtszitting blijkt dat de politie het telefoonverkeer van H. te hebben afgetapt. De rechter vindt sommige gesprekken verdacht vanwege 'versluierd taalgebruik.' Zeker in combinatie met politie-observaties waar H. Naar willekeurige plekken reed met zijn auto om daar andere personen, eveneens met auto's gearriveerd, even te spreken om daarna snel door te reizen.

H. zegt dat dit een normale manier van zakendoen is in de groente- en fruithandel. ,,Iedereen is druk en onderweg. Dan spreek je soms een bepaald waarbij iedereen in de buurt is en dan rijd je daar naar toe voor overleg."

Klanten

Justitie heeft facturen zoals H. die heeft verwerkt in zijn administratie voorgelegd aan klanten. In meerdere gevallen zeggen deze getuigen dat de prijzen veel hoger zijn dan ze hebben betaald. Zo was een 61 duizend euro gerekend voor een vrachtwagen sinaasappelen terwijl op dat moment vierduizend euro de gangbare prijs was.

De verdachte zegt in die tijd veel 'ballen in de lucht te hebben gehouden.' Een deel van zijn administratie zat in het 'klassieke schriftje' en een deel in zijn hoofd. Daardoor werd de administratie rommelig en zouden de bedragen door elkaar zijn gehaald.

Bedenkingen

De rechter uit ook bedenkingen bij het kasboek van het bedrijf van H. 850 duizend euro moet nog verantwoord worden. ,,Zo worden bedrijfsauto's kennelijk cash gekocht maar verschijnen die aankopen niet in het kasboek. Tegelijkertijd staan dan die auto's wel op de bedrijfsbalans. Hoe kan dat?''

H. heeft niet een echt antwoord paraat en geeft aan niet precies te weten om welke auto's het gaat.