Apeldoorner Wim H. ontkent witwassen geld zes jaar na 'Ananasgate'

Dat H. zelf betrokken is bij de coke-handel is nooit bewezen en daarvoor wordt hij niet vervolgd. Maar de geldstromen rondom zijn bedrijf vond Justitie verdacht. Zo sloot H. veel leningen af die hij met grote niet verklaarbare contante bedragen afloste. De verdenking is dat hij op deze manier geld witwaste. H. beweert dat deze contante bedragen grotendeels afkomstig zijn uit de opbrengsten van markthandel in groente en fruit. De reden dat H. leningen voor zijn bedrijf afsloot om het vervolgens contant af te lossen, komt volgens hemzelf voort uit de wens om externe financierders te zoeken.

Failliet

In 2007 was een start-up, Freshweb, van H. failliet gegaan. ,,Ik wilde doorgaan met een nieuw bedrijf VerServer. Daar had ik financiers voor nodig en ik wilde geld in de boeken van mijn bedrijf hebben. Dat deed ik via die leningen en contante aflossingen.''