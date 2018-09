Apeldoorners Andy en Melisa naar Dieren voor theateravond vol 'kleedkamerhumor en baco's'

Vervolg op reallifeserie

Jesper Grønkjær

In de voorstelling in Dieren is volgens RhederArt ruimte voor zowel een lach als een traan. Naast het verleden van Van der Meijde passeren ook de nodige kleedkamergrappen de revue. Zo nam een aantal Ajax-spelers ooit hun Deense teamgenoot Jesper Grønkjær in de maling.

,,Hij was linksbuiten bij Ajax en zat altijd een beetje in zijn eigen wereld’’, vertelde Van der Meijde al eens eerder aan deze krant. ,,We hadden bij Ajax een grote tafel waar spullen op lagen die gesigneerd werden voor de fans. Toen Jesper in de douche stond, hebben we allemaal zijn spijkerbroek gesigneerd. We hebben hem zijn eigen spijkerbroek laten signeren, zonder dat hij het door had. Uiteindelijk deed hij hem toch maar weer aan, hij moest wel.’’