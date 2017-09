Apeldoorners balen van afval rond ondergrondse containers

Overvallers juwelier Apeldoorn stelen vermoedelijk vaker auto's in Deventer

19 september De twee mannen die op 18 september de winkel van juwelier Maaskant aan het Mercatorplein in Apeldoorn ramden met een rode Volkswagen Jetta hebben deze auto gestolen in de Schurenstraat in Deventer. De inbrekers namen een grote hoeveelheid sieraden mee bij de juwelier in Apeldoorn.