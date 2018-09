Apeldoorners balen van forse schade aan auto door lijnbus

Apeldoorn kijkt met voldoening terug op laatste Glazen Huis

11:52 ,,Serious Request ten grave dragen in Apeldoorn? Welnee'', zeiden Apeldoornse ondernemers manmoedig over de komst van het Glazen Huis naar het Marktplein. Ze kregen gelijk. Serious Request gaat door. Maar het Glazen Huis is in Apeldoorn begraven. Met voldoening wordt daar teruggekeken op de bruisende uitvaart.