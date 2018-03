Apeldoorners op straat gezet, huis wordt ontruimd

Onwaarheden

,,Het grote verwijt is dat wij niet hebben ingestemd met een hulpverleningsplan. Dat heb ik gecorrigeerd opgestuurd naar de woningstichting, maar dat werd geweigerd. En zonder een hulpverleningsplan, is onze huurovereenkomst niet verlengd. Maar in die hulpverleningsovereenkomst, stonden onwaarheden, waar ik niet mee kon instemmen'', probeert Bos nogmaals uit te leggen.

Uitzetting

,,Al in juni 2016 was duidelijk dat de huurovereenkomst niet zou worden verlengd. Er is heel wat tijd over heen gegaan voordat de uitzetting is aangeschreven.''