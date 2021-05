Apeldoorners protesteren tegen nóg meer 5G-straling in hun buurt: ‘Vroeger dacht men ook dat asbest niet gevaarlijk was’

Apeldoor­ner (83) troost huilende vrouw en grijpt vervolgens naar haar borsten: ‘Ik had medelijden’

6 mei Ze zat wat te huilen op een bankje, toen een bejaarde man naast haar kwam zitten. Hij vroeg of ze iets nodig had: drugs, geld, eten, sigaretten of alcohol misschien? Hij sloeg een arm om haar heen. Maar al snel ging de arm van de 83-jarige A.S. richting haar billen en borsten. Terwijl zij verstijfde, grepen twee jongens die voorbij kwamen rijden in.