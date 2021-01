Apeldoorners stemmen in Orpheus, Omnisport, Grote Kerk en gymzalen

Opluchting in Oost-Nederland over kalm verloop van gevreesde jaarwisse­ling: ‘Zorg niet extra belast’

1 januari Afgezien van enkele incidenten is de jaarwisseling in deze regio relatief rustig verlopen. De zorg is niet zwaar belast met vuurwerkslachtoffers. Het gevreesde scenario met gewelddadige confrontaties tussen politie en jongeren is op uitzonderingen na uitgebleven.