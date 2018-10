Apeldoorners zullen moeten wennen aan nieuwe vorm van OV

#Me­Too-kunst­werk valt jury Apeldoorn­se cultuur­prijs op

4 oktober Vier Apeldoornse kunstenaars zijn in de race voor de eerste Van Reekum Cultuurprijs. De prijs - een stipendium van 10.000 euro - is verbonden aan de tentoonstelling 055: Apeldoorn Art, die tot en met 9 december te zien is bij CODA Museum in Apeldoorn. Zeventig kunstenaars zonden daarvoor in.