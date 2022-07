Apeldoorns appartementencomplex ontruimd door brand: woning gaat in vlammen op

met video Na snikhete dag ziet het plots geel van de parkeerbon­nen in Apeldoorn

Heb je dinsdag op de snikhete dag verkoeling gezocht in het Boschbad in Apeldoorn, kom je ook na afloop nog eens van een koude kermis thuis. Liefst 147 bekeuringen zijn er namelijk door handhavers van de gemeente Apeldoorn uitgedeeld in de aangrenzende wijk waar een vergunningzone geldt.

20 juli