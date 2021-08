Apeldoorns asielzoekerscentrum ontruimd vanwege brand

Agressieve reiziger op zwarte lijst bij álle vervoersbe­drij­ven, proef start in Oost-Nederland

7:07 Reizigers die zich zwaar agressief gedragen in het openbaar vervoer, moeten in de wijde omgeving geen trein of bus meer kunnen pakken. Ze komen op een soort zwarte lijst bij alle vervoerders in een regio. Dat is de opzet van een nieuwe proef in Oost-Nederland.