Apeldoorns baasje ‘verwaarloosde’ Roefus snapt aanklacht niet

Volgens de dierenarts was het tussen 9 juni en 2 november vorig jaar slecht gesteld met Roefus, de Sint Bernhard van L. van B. (75) uit Apeldoorn. Ontstoken ogen, ingegroeide nagels, een vervilte vacht, gewrichtsproblemen en ook nog eens erg mager. Maar volgens Van B. viel dat allemaal reuze mee. ‘Die hond was bij niemand liever dan bij mij.’

Donderdag moest de Apeldoorner zich melden bij de politierechter in Zutphen, omdat hij weigerde de opgelegde boete van 400 euro te betalen. ‘Het gaat me niet om dat geld, maar om het principe.’

De stokdove hondeneigenaar vertelde de rechter dat hij stapelgek was met Roefus. ‘Ik heb 2,5 hectare grond, hij kon daar vrij rondlopen en mocht graag door de paardenweide banjeren. Ja, als hij daar in was geweest, dan zag hij er wat onverzorgd uit. Maar Roefus is gewoon zoals hij is’, legde de man uit.

Klusjesman

Hij had drie getuigen meegenomen naar de rechtbank om zijn verhaal te bevestigen. Zoals zijn zoon en de klusjesman. ‘Zij weten dat ik goed voor mijn hond zorgde. Ik kon niet vermoeden dat hij pijn had, anders had ik er zeker wat aan gedaan.’

De officier van justitie vond het niet nodig om de getuigen van Van L. te horen. ,,Want zij zijn geen experts, dus heeft het niet zoveel waarde.’’ Maar de rechter vond het wel in het belang van de verdediging van de man om het verhaal van de drie te horen. Echter, de tijd die was uitgetrokken voor de rechtszitting was daar te kort voor.