Apeldoorns bedrijf DHS failliet

Eigenaar Gerrit Disbergen richtte Disbergen Hydrauliek Service in 1999 op. Een half jaar later brandde het bedrijf af, maar DHS herrees daarna uit de as. Het specialiseerde zich in de opbouw van hydraulische systemen op vrachtwagens. Disbergen runde het bedrijf met zijn vrouw en twee dochters. DHS, dat al van drie vestigingen was teruggegaan naar één, had een tiental mensen op de loonlijst.