Apeldoorns bedrijf geeft nog twee rondleidingen door koepelgevangenis

Na de noodopvang voor asielzoekers kwam het gebouw leeg te staan. Sinds januari is het gebouw in handen van Prison Experience. Bij eerdere rondleidingen viel op dat de vraag hiernaar groot is. Wie het gebouw nog van binnen wil zien, kan terecht op vrijdag 29 december tussen 10.00 en 20.00 uur en op zaterdag 30 december van 10.00 tot 18.00 uur. De gidsen hebben allemaal in de Arnhemse gevangenis gewerkt. Tickets (7,50 euro) zijn te koop via http://prisonexperience.nl/rondleiding