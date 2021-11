Apeldoorns bedrijf gered van crisis bij Chinese vastgoedreus

In september werd bekend dat e-Traction als eerste dochterbedrijf in Nederland ‘in de etalage’ was gezet. Verkoop van het Apeldoornse technologiebedrijf, dat elektrische wielaandrijvingen ontwikkelt, zou de schuldenlast van 260 miljard euro iets omlaag moete brengen. Afgelopen woensdag nog werd duidelijk hoe urgent dat is; schuldeiser DMSA (Deutsche MarktScreening Agentur) liet weten faillissement van Evergrande te zullen aanvragen. Cruciale rentebetalingen, van in totaal 148,1 miljoen dollar, zouden te elfder ure echter alsnog zijn gedaan.