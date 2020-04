Apeldoorns bedrijf lanceert online camping inclusief Facebook-kampvuur

Uiteraard begint het digitale avontuur met het inchecken: in dit geval via Facebook. Op het programma staan onder meer een digitaal kampvuur en een online bingo. En virtuele bezoekjes aan steden. Initiatiefnemer Saskia van Klaarbergen, eigenaar van reisblog KidsErOpUit, hoopt dat deelnemers wel een echt tentje opzetten in hun tuin, woonkamer of op het balkon.

De online camping levert haar financieel niets op, zegt Van Klaarbergen. Deelname is gratis. Wel is een aantal programma-onderdelen gesponsord. ,,En natuurlijk wil ik ook wel met het bedrijf laten zien: we zijn er nog. Maar ik doe dit vooral om een positieve schwung te houden in deze tijd, en mensen in de meivakantie toch nog een beetje vakantie-gevoel te geven. Want ik kan me voorstellen dat sommige gezinnen nu met de handen in het haar zitten.’’