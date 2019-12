Apeldoorns bedrijf Reesink brengt dochter Motrac Industries terug naar Zutphen

Motrac Industries is net als MotracLinde (met onder meer een vestiging in Apeldoorn) onderdeel van Royal Reesink en is gevestigd in Baak. Die vestiging wordt verhuisd naar Zutphen. Waar MotracLinde is gespecialiseerd in intern transport, ontwikkelt, monteert en assembleert Motrac Industries aandrijftechniek voor machines.

Voor Motrac Industries betekent de verhuizing na een kwart eeuw afwezigheid de terugkeer naar Zutphen. Daar begon 230 jaar geleden ook de geschiedenis van Royal Reesink, dat zijn hoofdkantoor al jaren heeft op de Ecofactorij in Apeldoorn. Op dit moment is er geen enkel bedrijf van Reesink gevestigd in Zutphen, hoewel de naam van het daar wel gevestigde Reesink Staal anders doet denken. Dat bedrijf is geen eigendom meer van Reesink; het werd vorig jaar verkocht.

Reesink-topman Gerrit van de Scheer vindt de nieuwbouw van Motrac Industries dan ook een bijzonder gegeven. ,,We zijn blij dat we hiermee de link met deze gemeente weer gelegd hebben.” De Zutphense burgemeester Annemieke Vermeulen reageert eveneens enthousiast: ,,Bedrijven als Motrac Industries, met lef en innovatieve kracht, geven wij graag de ruimte.”

Strategische plek

Royal Reesink was al geruime tijd op zoek naar een nieuwe locatie voor het dochterbedrijf. ,,We zijn uit onze voegen gegroeid en we zullen blijven groeien’’, geeft directeur Maarten Vinkesteijn aan. Met de bouwlocatie in Zutphen is het gelukt om een strategische locatie in de Stedendriehoek te vinden, constateert hij.

Slimme machines

Motrac ziet volop kansen in de vraag naar schonere, slimmere en efficiënte machines en processen. Samen met zusterbedrijven van Reesink ontwikkelde het bedrijf diverse elektrisch aangedreven toepassingen. Als voorbeeld daarvan noemt Vinkesteijn een elektrisch aangedreven voermengwagen, die samen met Reesink Agri werd ontwikkeld. Die draagt volgens Vinkesteijn bij aan ‘een meer circulaire landbouw met minimale uitstoot’.