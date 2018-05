Apeldoorns bedrijf wint prijs internationale spoorwegunie UIC

De UIC heeft de prijs uitgereikt aan directeur Arjan Heinen op het tiende World Highspeed Congress in Ankara. De prijs is toegekend vanwege het innoverende en duurzame karakter van het project.

Remenergie

Hedgehog Applications wil in 2020 in Apeldoorn elektrische stadsbussen laten rijden op stroom die komt van remenergie van treinen. Het bedrijf werkt al vijf jaar aan de ontwikkeling van het concept. In 2019 verwacht Hedgehog een energiehuis gebouwd te hebben langs het spoor bij het NS-station Apeldoorn, gesprekken hierover lopen met de gemeente Apeldoorn.

Snelladers

De stroom in de batterijen in het energiehuis wil Hedgehog tevens aanbieden als buffer voor eventuele stroomstoringen in Apeldoorn. Als het systeem in Apeldoorn operationeel is wil Hedgehog het uitrollen in andere Nederlandse steden.