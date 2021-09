Apeldoorns bekendste cabaretière viert twintig jaar podium: ‘De reis is net zo belangrijk als het doel’

Hunkeren is een groot woord, maar dat ze na vier jaar eindelijk weer het podium op kan is voor de Apeldoornse cabaretière Gilian de Vries (61) wel een enorm groot goed. In de lustrumvoorstelling ‘De 15e van Gilian’ blikt ze samen met haar vaste pianist, René van Gerwen (64,) terug op haar carrière. Een sluitstuk is het zeker niet. ,,In de coronatijd doofde de inspiratie tot een waakvlammetje, maar dat is inmiddels alweer een flinke heidebrand.’’