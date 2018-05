Apeldoorns bronwater komt er aan: Eau de Loo

Stadsherstel, een initiatief van Jan Brouwers, en de Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM) hebben vergevorderde plannen. Ze willen het pand van de voormalige bronwaterfabriek van M.K. de Roos aan de Beekstraat 22 opknappen. En vervolgens van daaruit een nieuwe versie van dat product verkopen.

Succes

Het idee is vaker geopperd, maar wordt nu heel concreet. Met de kwaliteit van Veluws water zit het wel goed, en de beoogde merknaam lijkt gemaakt voor succes: Eau de Loo. Het water zal uit een bron op het terrein van Spelderholt in Beekbergen komen. ,,Een gecertificeerde bron'', vertelt Brouwers. Waarbij het de bedoeling is dat de zorginstelling op het terrein meeprofiteert van de animo voor het water.

De aankoop van het pand is nagenoeg rond, aldus Brouwers. Er moeten volgens hem nog wat formaliteiten worden afgewerkt. ,,Maar financieel komen we er wel uit." Nog voor de zomer zou het verwaarloosde pand uit 1887 in bezit moeten zijn.

Ambitieus

Vervolgens moet er een grondige restauratie en verbouwing plaatsvinden. ,,De plannen daarvoor zijn klaar, maar we hebben nog maar een klein bedrag binnen om de kosten te dekken'', schetst Brouwers de stand van zaken. Evengoed is hij vol vertrouwen en ambitieus: de bedoeling is dat de bronwaterfabriek over een jaar heropent.

Iedereen kan certificaten kopen of aandeelhouder worden. Komende maandag is er een presentatie over het project voor belangstellenden. Met de hoop dat dat (financiële) steun en goede ideeën oplevert. Er is grofweg 350.000 euro nodig. Maandag wordt uit de doeken gedaan wat bijvoorbeeld aandeelhouderschap oplevert.

Allure

SAM en Stadsherstel zien het bronwaterplan als een begin van een structurele samenwerking. De bedoeling is met meer projecten 'de allure in de Apeldoornse binnenstad terug te brengen'. Brouwers heeft ervaring op dit vlak: hij was betrokken bij de restauratie van wat nu Proeflocaal Het Achterom is, en bij Brouwerij De Vlijt, waar het bier Veluwse Schavuyt wordt gebrouwen.