Apeldoorns college brandt zich niet aan 'duivels' muziekfestival

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn onthoudt zich van een oordeel over het muziekfestival 'Voor de duvel niet bang', dat op 15 september in Gigant gehouden wordt. De SGP vroeg het college een stevig signaal af te geven over dit 'duivelse' muziekfestival.

De naam van het festival is de SGP in Apeldoorn in het verkeerde keelgat geschoten. In schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders vroeg de partij opheldering hierover. De partij wilde van het college weten of zij de voorstelling, net als de SGP, aanstootgevend en ongepast vindt.

Geen oordeel

Maar het college brandt haar vingers er niet aan en laat weten dat 'het oordeel of de voorstelling wel of niet ongepast is, valt buiten ons democratisch mandaat. We hebben geen reden om aan te nemen dat er (grond) wettelijke grenzen overschreden worden'. Ook benadrukt het college dat Gigant uitleg heeft gegeven, begrip toont en aanpassingen in de woordkeuze heeft doorgevoerd. 'Hiermee toont Gigant aan midden in de samenleving te staan en open te staan voor kritische feedback'.