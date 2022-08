Apeldoorns gezin redt zwerfhond uit Macedonië: ‘Het heeft zo moeten zijn’

met video Kritiek op islamiti­sche basis­school in Apeldoorn hoort erbij, weet directeur: ‘Beeld is te zwart-wit’

‘Draagt niet bij aan de integratie’ of ‘helpt niet mee aan het begrijpen van Nederlandse normen en waarden’. Nog voordat de eerste islamitische basisschool in Apeldoorn vandaag startte, was er kritiek. Directeur Gencay Alici meent dat het beeld te zwart-wit is. ,,Kom eens kijken, denk ik dan.”

22 augustus