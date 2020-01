Apeldoorns idee maakt kans op prijs: Van koffiedrab kun je ook koffiekopjes maken

Ziggo verdubbelt snelheid in Apeldoorn nu KPN glasvezel uitrolt

6:32 Terwijl de KPN volop bezig is met het aanleggen van glasvezel, investeert ook concurrent Ziggo dit jaar in Apeldoorn in de capaciteit van zijn netwerk. Apeldoorn is een van de steden waar de provider in de loop van dit jaar zijn dubbel zo snelle GigaNet gaat aanbieden. Utrecht had daarvan in oktober de primeur en inmiddels is de snelheid ook in Hilversum geïntroduceerd.