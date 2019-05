Apeldoorns koor Ozon oefent zich nu al suf voor optreden in grote theatervoorstelling Amadeus

Foto's Oud-voetballer Demy de Zeeuw uit Apeldoorn zet luxe penthouse in de verkoop

13:56 Nog op zoek naar een nieuw huis? Misschien is het stulpje van oud-voetballer en ondernemer Demy de Zeeuw (35) wel wat voor jou. De Apeldoorner heeft zijn ruime penthouse in Den Haag namelijk te koop gezet. Je moet wel in het bezit zijn van een nog ruimere portemonnee, want het prijskaartje is 1,5 miljoen euro.