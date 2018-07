Apeldoorns licht- en geluidsspektakel Lumido verheugt zich op komst Herman van Veen

Het is een stunt van formaat. Niemand minder dan Herman van Veen schreef exclusief voor Lumido het verhaal van Do de Dolfijn. Bezoekers van het klank- en lichtspel krijgen het deze zomer te horen als ergens langs de Bosvijver van park Berg en Bos gaan zitten. ,,Een droom komt uit.''

Van Veen treedt in een rijtje van bijna even grote iconen uit de vaderlandse showbusiness. In de jaren zestig spraken Willem Duys en Mies Bouwman sprookjes in om het publiek te vermaken. ,,Vijf jaar geleden schoot het voor het eerst door mijn gedachten dat het geweldig zou zijn als Herman van Veen een sprookje zou willen schrijven'', legt Bernard 't Jong, organisator van Lumido, uit. ,,Drie jaar geleden ben ik er echt werk van gaan maken.''

Het meest lastige voor 't Jong was om tot een afspraak met Van Veen te komen. ,,Hij is een artiest die wereldberoemd is. Zijn agenda is ver van te voren van minuut tot minuut gevuld. Begin dit jaar is alles concreet geworden. Lumido is een stuk cultuurhistorie. Voor Apeldoorn en de regio. Die rijke geschiedenis sprak Herman van Veen aan.''

't Jong is meer dan blij dat het gelukt is. ,,Zo'n grote naam. Een sprookje speciaal voor de ambiance van de Bosvijver geschreven. Het is de bedoeling dat Herman het op een van de avonden zelf ook aanwezig is. Dat zou fantastisch zijn en een mooie waardering voor waar wij de afgelopen jaren aan hebben gewerkt.''

Fonteinen

De traditie van Lumido gaat terug naar 1952. Het Apeldoorn Bloemen Festijn werd in Berg en Bos gehouden. Om de bezoekers langer in Apeldoorn vast te houden was er zomerverlichting in het Oranjepark. De techniek werd gedaan door medewerkers van Berg en Bos. Omdat de winkels gesloten waren werd de zomerverlichting alles behalve een succes. Maar de kiem voor Lumido was gelegd. Een jaar later was de eerste editie van Lumido, nu in park Berg en Bos een feit. Met name in de jaren zeventig kwamen er drommen mensen af op de combinatie van licht, geluid, fonteinen en gondels.

In 2004 kwam aan het sprookje een eind. De techniek was sterk verouderd en er kwamen nog nauwelijks mensen kijken. In 2012 pakte 't Jong samen met Joshua van de Vlag de handschoen. De herstart van Lumido was veelbelovend. ,,Het is ons ieder jaar gelukt om stapjes te maken'', kijkt 't Jong terug. ,,En dat blijven we ook doen.''

Leonard Umido

Zo is er ook dit jaar weer meer licht rond de vijver te vinden. Daarnaast is er een speciaal op kinderen gericht programma. ,,Leonard Umido brengt ons met zijn teletijdmachine een bezoekje'', aldus 't Jong. ,,Het is romantisch voor stelletjes om een avond te genieten, maar ook voor gezinnen is Lumido een leuk uitje.''