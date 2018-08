Apeldoorns postsorteercentrum wordt sportbolwerk

Video Zeldzame kleine heivlinder te zien op de Veluwe

6:00 De kleine heivlinder laat zich zien op de Veluwe, met dank aan De Vlinderstichting. ,,Als we niet hadden ingegrepen, was deze vlinder hier helemaal niet meer geweest", vertelt Kars Veling van De Vlinderstichting. Van de vlindersoort fladderen er in Europa nog geen duizend rond.