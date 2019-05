Apeldoorns schoenenmerk Reinhard Frans gaat internationaal met handgemaakte collectie

Het Apeldoornse schoenenmerk Reinhard Frans gaat de grens over. De opening komende zaterdag van een filiaal in Antwerpen is de aanzet tot meer winkels in België. Daarna wil het familiebedrijf ook schoenwinkels openen in Duitse en Engelse steden.

Reinhard Frans is een buitenbeentje in de schoenenindustrie. Vanuit het niets nestelde het zich in 2006 onder de naam M. Bech Shoes ineens in het hoogste segment van de schoenenmarkt. Vanuit een winkel aan de Soerenseweg in Apeldoorn werd exclusief handgemaakt design schoeisel aan de man gebracht. Het prijskaartje was fors, maar een Italiaanse ontwerper kwam dan ook enkele malen per jaar naar Apeldoorn om klanten ter plekke van een ontwerp te voorzien.

Eenheidsprijs

In 2012 ging de koers om en kwam tegelijk de huidige naam op de gevel. Voortaan geen peperdure stappers meer uit het allerhoogste segment. Naamgever Reinhard Frans Withaar presenteerde een volledig eigen en handgemaakte schoenenlijn voor de eenheidsprijs van 150 euro. ,,Alle modellen ontworpen in Apeldoorn en geproduceerd in een kwaliteitsatelier in een lagelonenland.’’

Zeven jaar later werkt dat concept nog steeds - de eenheidsprijs is inmiddels een tientje opgeschroefd - en is het uitgebouwd tot een volwaardige schoenenketen. Tienduizenden paren zijn al over de toonbank gegaan, zegt zoon Laurens, die net als zijn broer Jasper partner in het bedrijf is.

Eigen atelier

In het eigen atelier in Boekarest (Roemenië) heeft Reinhard Frans inmiddels 45 mensen in dienst. Met de opening zaterdag in Antwerpen heeft het bedrijf negen winkels en over een aantal weken volgt de opening van een webshop. ,,We willen in België ook nog winkels in Brussel en Gent of Brugge. Bovendien verwachten we binnen vijf jaar in vijf Duitse steden te openen, gevolgd door Engelse steden als Londen, Manchester, Leeds en Camebridge.’’

Verkocht

Volledig scherm Jasper Withaar (achter) oogst een waarderend gebaar van de Roemeense partner Virgil, die voor Reinhard Frans het personeel in de fabriek in Boekarest aanstuurt. © Reinhard Frans Terwijl de expansie in volle gang is, komt er echter een einde aan de winkel tegenover Orpheus waar alles begon en die nog als hoofdkantoor fungeert. ,,Dat pand hebben we verkocht’’, zegt Laurens Withaar. ,,Het werd te klein. We gaan ons hoofdkantoor koppelen aan de vestiging in Amsterdam. We oriënteren ons nog wel op een verkooplocatie in Apeldoorn. Net als de huidige winkel buiten het centrum waar mensen makkelijk kunnen parkeren en misschien zelfs wel vlak bij de snelweg. Het aparte is dat van deze vestiging tachtig procent van de klanten van buiten de plaats komt en de auto bij ons voorrijdt. Die rijdende klanten willen we graag blijven bedienen.’’