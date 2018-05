Apeldoorns slachtoffer (18) klimongeval Ardennen is overleden

Fiets onder truck in Apeldoorn

14:19 Een fietser is vanochtend rond 12.00 uur gewond geraakt bij een aanrijding op de rotonde Aluminiumweg met de Laan van Westenenk. De fietser kwam vanaf de Aluminiumweg. Bij het oprijden van de rotonde was er een botsing met een vrachtwagen, die in de richting van de Ugchelseweg de Laan van Westenenk op wilde rijden.