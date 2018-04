Apeldoorns SP-statement tegen bommen in Syrië

Begeleid wonen aan Buizerdweg in Apeldoorn kent valse start

Wat gebeurt er nu allemaal in de straat? De realisatie van een begeleid wonen-project aan de Buizerdweg in Apeldoorn zorgt voor vragen en ergernis bij sommige buurtbewoners. Zij voelen zich overvallen en vragen zich af of deze vorm van zorg hier zomaar gevestigd kan worden. Een geschil over de verbouwing heeft er bovendien toe geleid dat de rechter woensdag een bouwstop heeft opgelegd.