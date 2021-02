Apeldoorns stel leeft coronavrije droom in Oostenrijks bergdorp: ‘Klaar met alle negativiteit in Nederland’

Emigreren midden in de coronacrisis, wie doet dat nu? GGD-medewerker Monique Kastelein en haar man, Philip van Donselaar, waren klaar met de coronamaatregelen in Nederland. Ze lieten alles achter zich hun droom na te jagen in de Oostenrijkse bergen. Net voordat het land op slot ging. ,,Eindelijk frisse lucht.’’