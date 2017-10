Apeldoorns stel wint 123.000 euro bij Miljoenenjacht

Je­zus-ach­ter-glas spekt kas Serious Request

16:18 Vintage-pronkstukjes bij de Kringloop kopen, zoals een Jezus-achter-glas en een design bureaulamp, en tegelijk een goed doel steunen... Een aantal bezoekers van Foenix in Apeldoorn houdt een extra goed gevoel over aan een veiling op de Zwitsal. Het geld dat zij neertelden voor hun aanwinst gaat linea recta naar Serious Request.