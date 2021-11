Apeldoorns succes op Nederlandse kartbanen nog lang niet voorbij

Apeldoorn­se kroegbaas was ‘wel degelijk gewaar­schuwd’ voor coronaslui­ting

De Apeldoornse kroegbaas die vrijdag per direct zijn deuren moest sluiten omdat hij de coronaregels overtrad, was wel degelijk gewaarschuwd. Dat stelt de gemeente Apeldoorn na kritiek van Duncan Stern, eigenaar van Herberg het Oude Loo. ,,Ik denk dat de gemeente plaatsen, data, tijdstippen en namen door elkaar heeft gehaald”, zei hij in de Stentor. Daar is geen sprake van, benadrukt de gemeente.

25 november