Apeldoorns taalboek voor nieuwe bouwvakker is schot in de roos

Conflict

Martien van Reen van Bouwmensen en Herman Rouwenhorst, docent Nederlands, herkennen het knelpunt. Ze zagen het al zo vaak voorbij komen dat ze tot het idee kwamen een praktisch boek te wijden aan het jargon van de bouwplaats. Dat ligt er nu: Taal voor de Bouw. Bedoeld voor statushouders, zij-instromers en Nederlanders die laaggeletterd zijn. In het boek staat onder meer een alfabetische lijst van gereedschap: van elk stuk een fotootje met de juiste Nederlandse benaming. ,,Zodat je wanneer je bijvoorbeeld een boormachine moet halen, weet welk type er bedoeld wordt.’’ Maar er is ook aandacht voor kwesties als discriminatie en Nederlandse omgangsnormen. ,,Wanneer ben je formeel, wanneer informeel? Als er een conflict dreigt, ga je dan op de vuist of stap je naar je leidinggevende voor een gesprek? Hoe schrijf je een briefje om te melden dat je naar de tandarts moet? Als er gevraagd wordt of je op zaterdag extra kan werken, zegt je dan ‘bekijk het even’, of: ‘Jammer genoeg heb ik dan een andere afspraak’? Alle jongens die bij ons lopen zijn echt supergemotiveerd, maar als je je ongelukkig uitdrukt helpt dat niet.’’

Veiligheid

Miscommunicatie op de bouwplaats is voor alle partijen vermoeiend en het zorgt voor ergernissen, weten Rouwenhorst en Van Reen. Bij onvoldoende beheersing van de taal kan zelfs de veiligheid in het geding zijn. ,,Denk aan het lezen van instructies.’’ Rouwenhorst heeft zelf geen ervaring in de bouw. Die achterstand was in dat geval een echte pre, vindt Van Reen. ,,Juist daardoor kan hij heel goed het jargon herkennen.’’ Het zeer praktische boek dat dat opleverde helpt Nashawati enorm, geeft de 20-jarige aan. ,,Google translate werkt niet. Het boek wel: daar zie ik een fotootje waar gelijk bij staat dat het een blokschaaf is.’’ De behoefte aan de uitgave blijkt groot. De verkoop loopt ,,als een malle’’, vertelt Bouwmensen-communicatieadviseur Aram Waardenburg. Zowel individuele statushouders als aannemers en leer-/werkbedrijven bestellen het. Een week na de presentatie zijn bijna driehonderd exemplaren verkocht.

Dialect

Toch moet de oplossing niet alléén bij de nieuwkomers vandaan komen. Er ligt ook een taak voor hun collega's en met name de begeleiders van de leerlingwerknemers. Die ervaren bouwvakkers zouden bijvoorbeeld op het gebruik van dialect kunnen letten. Van Reen: ,,Helemaal als in dat dialect een woord ook nog eens verschillende betekenissen heeft. Ik had een keer een leermeester (begeleider, red.) aan de telefoon die over een statushouder zei: ‘Heej versteet mie niet, ‘ie proat geen Nederlands en wèt niet wat een sliepertie is.’ Dat moet je mij dan ook even uitleggen, zei ik.’’ Leerling Nashawati: ,,Gewoon Nederlands was voor mij soms al moeilijk, en dan kwam de ene collega uit Amsterdam en de ander uit Eindhoven of Venlo.’’

Van Reen: ,,Van dat soort dingen proberen we leermeesters meer bewust te maken; dat je het samen moet oplossen. Als dat besef er is, zie je gewoon dat duidelijk communiceren echt werkt.’’ Waarbij sommige dingen vooral ervaring vragen om ze te begrijpen. ,,De humor in de keet tijdens de pauze. Tja, daar heb je wel even tijd voor nodig.’’