Apeldoorns transportbedrijf vangt bot bij rechter

Apeldoor­ner Bart Bouter wint met zijn wodka van Ilja Gort: 'We dronken direct een glas champagne'

6:21 De rust is weergekeerd voor Apeldoorner Bart Bouter. De wodka die hij samen met zijn neef op de markt brengt stond ineens vol in de schijnwerpers. Tv- en wijnmaker Ilja Gort had een rechtszaak aangespannen omdat 'Dutch Tulip Vodka' te veel zou lijken op Gorts wijnmerk La Tulipe. Bouter is blij dat de rechter afgelopen week anders oordeelde.