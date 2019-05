Apeldoornse (27) krijgt taakstraf voor mishandeling dochtertje

Een 27-jarige vrouw uit Apeldoorn is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld wegens het meerdere keren mishandelen van haar dochtertje. Priscilla van der S. kreeg een taakstraf van 120 uur opgelegd, en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Ze heeft het kind, toen het zestien maanden oud was, onder meer een keer in het gezicht geslagen en met haar handen op haar rug gebonden in haar bedje laten liggen.

De Apeldoornse heeft op de zitting voor de rechtbank twee weken geleden gezegd dat ze herhaaldelijk heeft aangegeven dat ze de zorg voor haar in augustus 2016 geboren kind niet aan kon. In december 2017 ging ze, zoals ze dat noemde, ‘over de zeik’, omdat haar vriend ’s ochtends naar het werk was vertrokken zonder iets te roken voor haar achter te laten: shag of een joint.

Luiers

Ze appte haar vriend meermalen, zonder reactie. Ze zou het kind toen een tik in het gezichtje hebben gegeven – met een bloedlip tot gevolg- en in het ledikantje hebben achtergelaten, de armpjes in luiers achter haar gebonden. ‘Ingebakerd’, noemde de moeder dat. In de maanden ervoor zou ze het meisje herhaaldelijk hebben geknepen, dat daardoor blauwe plekken opliep.

Ziekelijke stoornis

Een psycholoog heeft bij de vrouw een ziekelijke stoornis vastgesteld, die van invloed is geweest op haar gedrag. Ze heeft onvoldoende mogelijkheden om haar emoties en frustraties onder controle te houden. Daarom is ze verminderd toerekeningsvatbaar. Het herhalingsgevaar is beperkt, omdat de peuter niet meer bij haar moeder woont. Er is wel een omgangsregeling, waarbij de moeder haar kind onder begeleiding ontmoet.