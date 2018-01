Apeldoornse agent deelde geheime info met vriendin

Hij was naïef. Het was ondoordacht. En het zal nooit meer gebeuren. Dat beloofde de 25-jarige politieagent Thomas H. uit Apeldoorn vandaag in de Zutphense rechtbank. Hij lekte van december 2014 tot en met juni 2016 gevoelige informatie uit het politiesysteem naar zijn ex-vriendin. ‘Gewoon uit nieuwsgierigheid.’

H. – in dienst als surveillant - mocht in die periode als een van de eerste agenten van het korps een werktelefoon proberen, waarmee hij kon inloggen op het politiesysteem. Met onder anderen zijn vriendin zocht hij vervolgens gevoelige informatie op over bijvoorbeeld zijn schoonmoeder.

Gevangenis

De vrouw bleek wel eens in de gevangenis te hebben gezeten, dus dat kwam hard aan. Ook de ex van zijn – inmiddels ex - vriendin werd even nagetrokken, net als haar zus en vader. H. bekende ook kentekens te hebben opgezocht van mensen die hij in het verkeer tegenkwam en van de buurman.

Hartstikke fout, erkende hij voor de rechtbank. ,,Ik kan niet echt een zinnig antwoord geven op de vraag waarom ik het heb gedaan. Het ging gewoon te gemakkelijk en ik was te nieuwsgierig."

Aangifte

De zaak kwam aan het rollen toen zijn ex-schoonmoeder aangifte tegen hem deed. Vervolgens vertelde zijn ex aan de politie dat H. zelf meteen met die diensttelefoon op de proppen kwam en liet zien wat hij er allemaal mee kon. De politie legde hem al een voorwaardelijke, interne straf op met een proeftijd van twee jaar. Zijn baan raakte hij door deze kwestie niet kwijt.

De officier van justitie vond echter dat de zaak nog niet was afgedaan met de interne straf. ,,Het gaat hier over een lange periode waarin meneer informatie heeft gelekt. En hij heeft in die periode ook echt vaak informatie opgevraagd, konden we zien in de geschiedenis van de werktelefoon. Het ging bovendien om heel gevoelige informatie over zijn schoonmoeder."

Werkstraf

Daarom eiste hij nog eens een werkstraf van 100 uur tegen de Apeldoornse agent. ,,Het lijkt me verstandig dat hij die werkstraf buiten zijn werkgebied als agent gaat doen, anders kan het wel eens gekke situaties opleveren", zei hij daarover.

H. vond de strafeis op zich redelijk. ,,Ik heb inmiddels mijn leven gebeterd. De werktelefoon laat ik sindsdien altijd op het werk en ik vraag alleen informatie op via mijn collega’s." De zaak zette hem naar eigen zeggen behoorlijk aan het denken. ,,Ik ben in één klap volwassen geworden." Dat zeggen zijn leidinggevenden ook in het Reclasseringsrapport dat over hem werd gemaakt. ,,Hij is serieuzer geworden, is niet meer zo naïef. En hij vertoont wat minder bravoure."