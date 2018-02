Apeldoornse ambtenaren bellen aan voor je mening

Gewoon aanbellen! Dat is het antwoord van de gemeente Apeldoorn op de vraag hoe je het beste burgers kunt bereiken op het moment dat er belangrijke kwesties in hun buurt spelen.

In De Maten en Apeldoorn Zuid kregen Apeldoorners onverwacht ambtenaren op bezoek. ,,De mensen reageerden erg enthousiast'', zegt wethouder Detlev Cziesso.

Apeldoorn staat voor de opgave de komende jaren verouderde wijken vitaal te houden. Gebouwd in de jaren 60 en 70 is een opfrisbeurt nodig om het woongenot te behouden. In eerste instantie is er voor gekozen om de Matense buurten Dreven-Noord, Schoutenveld en het Staatsliedenkwartier in Apeldoorn-Zuid aan te pakken. Er is 2,1 miljoen euro beschikbaar en de gemeente hoopt dat ook andere partijen bereid zijn te investeren.

De eerste drie buurten gelden als een pilot. Het is de bedoeling om kennis op te doen voor volgende jaren.

Mening

Structureel trekt de gemeente vanaf 2020 jaarlijks 4 miljoen euro uit om andere wijken op te knappen. Apeldoorn vindt het belangrijk om bewoners zoveel mogelijk bij de projecten te betrekken. ,,We weten dat we met inloopavonden veel mensen niet bereiken'', zegt wethouder Cziesso. ,,Terwijl we juist de mening van zoveel mogelijk mensen willen weten.''

Op drie zaterdagen en een woensdagmiddag ging Cziesso met ambtenaren op pad. ,,We merkten dat de mensen best even stonden te kijken dat naar hun mening werd gevraagd. Wat opviel was dat niemand chagrijnig reageerde. Iedereen woont prettig en met plezier in zijn of haar buurt, waarbij veel mensen wel wat verbeterpunten op wisten te noemen. We hebben veel reacties binnengekregen. Gewoon aanbellen blijkt een heel goed middel om te ervaren wat er leeft in een buurt en wat de wensen van de bewoners zijn.''

Partijen

Cziesso kent geen andere gemeente waar op deze manier wordt gewerkt. ,,Het is campagnetijd. Politieke partijen bellen bij mensen aan. We vroegen ons af waarom we dat als gemeente zelf niet doen.''